Het Nederlands elftal zal zaterdag bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland een statement maken tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Eerder deze week namen Noorwegen en Duitsland al stelling tegen de situatie in het gastland van het WK.

"Ik kan jullie een primeurtje geven: we zijn van plan om morgen iets te gaan doen", zei Matthijs de Ligt vrijdag op een persconferentie in Zeist. "Hoe we dat precies gaan doen, zien jullie morgen wel."

Spelers van Noorwegen droegen woensdag shirts met de opdruk "mensenrechten, op en naast het veld". De elf spelers van Duitsland kwamen donderdag het veld op met de letters van 'human rights' op hun shirt.

"Bij Oranje hebben we veel over de situatie in Qatar gesproken", aldus De Ligt. "Het is best een gevoelig onderwerp, maar iedereen bij Oranje is het er wel over eens dat er in Qatar dingen gebeurd zijn die niet kunnen. Daarom maken we een statement voor de arbeidsmigranten."

Duitsland maakte donderdag op deze manier een statement tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Foto: Getty Images

De Boer hoopt op gezamenlijk statement

"We proberen ook bonden in andere landen erbij te betrekken", voegde bondscoach Frank de Boer eraan toe. "Het staat buiten kijf dat het in Qatar niet goed is gegaan en nog steeds niet goed gaat. Daarom willen we gezamenlijk een statement maken, laten we hopen dat het goed overkomt."

Uit onderzoek van The Guardian is gebleken dat tussen 2010 en 2020 zeker 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen. Een onbekend deel van de slachtoffers viel bij bouwwerkzaamheden aan de acht nieuwe WK-stadions.

Nederland-Letland begint zaterdag om 18.00 uur. Er zijn in het kader van een test van Fieldlab vijfduizend toeschouwers aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.

