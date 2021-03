Voor de tweede keer in de coronacrisis hebben alle medewerkers van PSV een salarisoffer gebracht. Door de wedstrijden in lege stadions is de club 20 tot 25 miljoen euro aan inkomsten misgelopen.

PSV wil tegenover Eindhovens Dagblad niet zeggen hoe hoog het loonoffer van de spelers is, maar het zou om een "substantieel bedrag" gaan. Zo zouden de spelers onder meer afzien van de bonussen waar zij recht op hebben.

Ook trainersstaf, directie en overige personeelsleden leveren een deel van hun salaris in nu er dit seizoen nauwelijks met publiek gespeeld kan worden.

Naast de loonoffers bespaart PSV ook op de uitgaven, door geplande investeringen uit te stellen. "Onze uitgaven gaan daardoor omlaag en dat is in deze financieel lastige tijden meer dan welkom", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in Eindhovens Dagblad. "Helaas is het lang niet voldoende om de impact van corona op de omzet van dit seizoen goed te maken."

Een van de uitgestelde investeringen is het bouw van een klein stadion op De Herdgang, waar Jong PSV en PSV vrouwen hun wedstrijden spelen. Ook zijn bijvoorbeeld investeringen in de catering in het Philips Stadion voorlopig van de baan.

Gerbrands vraagt om duidelijkheid van regering

Gerbrands roept de overheid op om snel duidelijkheid te geven over komend seizoen. "Het is belangrijk dat er binnenkort helderheid komt hoe we volgend seizoen kunnen omgaan met het toelaten van publiek. Wij moeten daar op korte termijn aan supporters en sponsors duidelijkheid over geven. We hopen dat de regering snel met een plan komt voor onze sector."

PSV staat momenteel op ruime achterstand van koploper Ajax tweede in de Eredivisie. De club uit Eindhoven strijdt met AZ om de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de lucratieve Champions League.

