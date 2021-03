Sven Botman en Cody Gakpo lijken klaar voor een basisplaats bij Jong Oranje in de EK-wedstrijd van zaterdag tegen Jong Duitsland. Het duo deed vrijdag volledig mee in de laatste training voor de tweede groepswedstrijd op het EK in Hongarije en Slovenië.

Botman en Gakpo begonnen in de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië (1-1) nog uit voorzorg op de bank. Botman bleef daar de hele wedstrijd zitten, terwijl Gakpo in het laatste half uur inviel. Hij kon niets meer aan de gelijke stand veranderen.

Beiden lijken nu fit genoeg voor een basisplaats tegen Duitsland. Botman zal vermoedelijk centraal achterin de plek innemen van Jordan Teze. Gakpo is voorin de mogelijke vervanger van Justin Kluivert of Myron Boadu.

De 21-jarige Botman is dit seizoen een van de revelaties bij het Franse Lille, dat na dertig wedstrijden op gelijke hoogte staat met koploper Paris Saint-Germain. Onlangs werd Botman met Lille door Ajax uitgeschakeld in de Europa League.

Gakpo (21) kende bij PSV een sterke eerste seizoenshelft, maar begin januari raakte de buitenspeler geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij twee maanden uitgeschakeld was. In de laatste twee wedstrijden van PSV, tegen Feyenoord en AZ, deed Gakpo weer een helft mee. Bondscoach Erwin van de Looi achtte hem nog niet fit genoeg voor drie wedstrijden in een week.

Door het gelijkspel tegen Roemenië kan Jong Oranje een overwinning op Duitsland goed gebruiken. De Duitsers wonnen zelf hun eerste wedstrijd met 3-0 van Hongarije. Jong Oranje-Jong Duitsland begint zaterdag om 21.00 uur.