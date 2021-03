Jong Oranje begint naar alle waarschijnlijkheid met Sven Botman en Cody Gakpo aan de tweede groepswedstrijd zaterdag tegen Duitsland op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. Dat viel vrijdag op te maken uit de woorden van bondscoach Erwin van de Looi.

Botman en Gakpo bleven woensdag in het openingsduel met Roemenië (1-1) nog buiten de basis omdat ze pas net terugkeerden van een blessure. Botman zat negentig minuten op de bank en Gakpo viel halverwege de tweede helft in.

"Sven gaat goed. Hij heeft alles meegedaan op de training. Ik heb niets gehoord van de medische staf, dus hij kan spelen. Maar de opstelling gaan de jongens morgen horen", zei Van de Looi op een digitale persconferentie.

Over het meedoen van Gakpo was de keuzeheer nog wat duidelijker. "Het zou best logisch zijn als Cody start. We hebben hem niet voor niets meegenomen."

Botman zal vermoedelijk centraal achterin de plek innemen van Jordan Teze. Gakpo lijkt in de spits de vervanger te worden van Myron Boadu, die een onzichtbare indruk maakte tegen Roemenië.

Cody Gakpo lijkt af te stevenen op een basisplaats tegen Duitsland. Foto: ANP

Duitsland won wel eerste wedstrijd

De 21-jarige Botman is dit seizoen een van de revelaties bij Lille OSC, dat na dertig wedstrijden op gelijke hoogte staat met koploper Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Onlangs werd Botman met Lille door Ajax uitgeschakeld in de tweede ronde van de Europa League.

Gakpo (21) kende bij PSV een sterke eerste seizoenshelft, maar hij raakte begin januari geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij twee maanden uitgeschakeld was. In de laatste twee wedstrijden van PSV, tegen Feyenoord en AZ, deed Gakpo weer een helft mee.

Door het gelijkspel tegen Roemenië kan Jong Oranje het zich eigenlijk niet veroorloven om te verliezen van Duitsland. De Duitsers wonnen woensdag zonder de geblesseerde sterspeler Youssoufa Moukoko - hij is inmiddels hersteld - met 3-0 won van Hongarije.

Jong Oranje tegen Duitsland start zaterdag om 21.00 uur in Székesfehérvá. Nederland sluit dinsdag de groepsfase af tegen Hongarije. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.