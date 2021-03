Koen Casteels, Thomas Meunier, Dedryck Boyata, Thorgan Hazard en Thomas Vermaelen ontbreken zaterdag bij België tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië. De regels van de Tsjechische overheid verbieden het vijftal om af te reizen.

Casteels (VfL Wolfsburg), Meunier, Hazard (beiden Borussia Dortmund) en Boyata (Hertha BSC) spelen in de Bundesliga en mogen daarom niet naar Tsjechië. Donderdag werd bekend dat met Jonas Hofmann van Borussia Mönchengladbach en Marcel Halstenberg van RB Leipzig twee Bundesliga-spelers in quarantaine moesten, omdat Hofmann positief testte op het coronavirus.

Vermaelen is niet actief in Duitsland, maar ook hij mag door quarantaineregels niet mee met de Belgische ploeg naar Praag. Hij keert terug naar Japan, waar de ex-Ajacied speelt voor Vissel Kobe.

Ook Yannick Carrasco ontbreekt zaterdagavond bij de 'Rode Duivels', maar dat heeft niks met quarantaineregels te maken. De buitenspeler van Atlético Madrid is niet fit genoeg om in actie komen tegen de Tsjechen.

Met Meunier, Hazard en Vermaelen in de basis won België woensdag de eerste WK-kwalificatiewedstrijd met 3-1 van Wales. Hazard was toen trefzeker. De Tsjechen wonnen met 2-6 op bezoek bij Estland en leiden in groep E.

Thomas Meunier in duel met Neco Williams tijdens het duel met Wales.

