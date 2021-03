Bondscoach John van 't Schip van Griekenland was donderdag zeer verheugd over het 1-1-gelijkspel in en tegen Spanje in de WK-kwalificatie. Het mooie resultaat kwam op de dag dat de Grieken tweehonderd jaar onafhankelijkheid vierden.

"Het is een geweldige uitslag, ik ben blij voor het team en de mensen in Griekenland, zeker op deze speciale dag", zei Van 't Schip tegen Ziggo Sport.

Op 25 maart 1821 werden de Grieken na een lange strijd onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk, waardoor het huidige Griekenland ontstond. De datum is een nationale feestdag in het Zuid-Europese land.

"Het belangrijkste in de wedstrijd tegen Spanje was dat we net als tweehonderd jaar geleden hebben gevochten tegen een grotere tegenstander. We hebben laten zien dat we een team zijn en knokten tot het einde", trok de bondscoach een vergelijking. "Natuurlijk domineerde Spanje de wedstrijd, maar we hebben weinig kansen weggegeven."

Griekenland scoort met enige doelpoging

Spanje had in Granada liefst 77 procent balbezit, maar kwam zelden door de hechte Griekse defensie heen. De wereldkampioen van 2010 produceerde slechts vijf doelpogingen.

Griekenland kwam zelf maar tot één schot op doel. Anastasios Bakasetas zorgde uit een strafschop in de 57e minuut voor de gelijkmaker. "Ik ben blij voor hem dat hij nu wel scoorde. Hiermee maakt hij zijn gemiste strafschop tegen Kosovo goed", zei Van 't Schip in de Griekse krant Gazzetta.

Daarmee verwees de bondscoach naar een Nations League-duel dat vorig jaar in 0-0 eindigde. In de Nations League stelde Griekenland teleur door niet te promoveren uit groep C.

Een voorzet van VVV-spits Giorgos Giakoumakis wordt geblokt door de Spanjaard Sergio Canales. Een voorzet van VVV-spits Giorgos Giakoumakis wordt geblokt door de Spanjaard Sergio Canales. Foto: ANP

Van 't Schip blij met invaller Giakoumakis

Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo mocht in de slotfase invallen van Van 't Schip en speelde zijn derde interland. De bondscoach was erg tevreden over alle vijf zijn invallers.

"Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen we meer zelfvertrouwen. De invallers hebben daar veel aan bijgedragen", aldus Van 't Schip. "Als we vandaag iets geleerd hebben, dan is het wel dat Griekenland erg veerkrachtig is."

Zondag speelt Griekenland vriendschappelijk tegen Honduras en drie dagen later staat er een thuisduel met Georgië in de WK-kwalificatie op het programma.

De ploeg van Van 't Schip zit verder met Zweden en Kosovo in de poule. "Ondanks de topprestatie van vanavond verandert er weinig aan onze uitgangspositie", zei de trainer. "Spanje blijft favoriet en wij moeten elke wedstrijd knokken voor de punten."