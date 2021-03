In navolging van de spelers van Noorwegen maakten donderdag ook die van Duitsland een statement tegen de mensenrechtensituatie in Qatar, het land waar eind 2022 het WK voetbal wordt gehouden. Het is de tweede nationale ploeg die zich openlijk uitspreekt.

Vlak voor de aftrap van het met 3-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met IJsland droegen de Duitse spelers allemaal een zwart shirt met een letter erop. Samen vormden ze de tekst 'Human rights' (mensenrechten).

"We willen de samenleving duidelijk maken dat we dit niet negeren. We willen benadrukken welke normen en waarden in Qatar zouden moeten gelden", zei Bayern München-middenvelder Leon Goretzka over de actie.

"We hebben de letters zelf op de shirts gemaakt. We hebben als spelers een groot bereik en dat kunnen we gebruiken om duidelijk te maken voor welke normen en waarden we staan. Dat hebben we nu laten zien."

Duitsland hoeft niet bang te zijn voor een straf van de FIFA, ook al verbiedt de voetbalbond politieke uitingen op en rond het veld. De wereldvoetbalbond liet donderdag al weten dat de actie van de Noorse spelers, die ook shirts met daarop een boodschap tegen Qatar droegen, binnen de vrijheid van meningsuiting past.

De discussie over de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar is flink opgelaaid. Vorige maand maakte The Guardian bekend dat inmiddels 6.500 gastarbeiders zijn overleden bij onder meer bij de bouw van WK-stadions.

