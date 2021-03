Zlatan Ibrahimovic heeft genoten van zijn rentree in het shirt van Zweden. De 39-jarige spits kwam donderdag na vijf jaar weer uit voor zijn land en had met een assist een belangrijk aandeel in de 1-0-zege op Georgië in de WK-kwalificatie.

Ibrahimovic, die zijn 117e interland speelde, werd direct in de basis gezet door bondscoach Janne Andersson. Toen minuten voor rust gaf de sterspeler van AC Milan een fraaie assist bij het winnende doelpunt van Viktor Claesson.

"Het was geweldig, het voelde als mijn interlanddebuut. Ik had kriebels. Ik was niet zenuwachtig, maar was wel getriggerd en gemotiveerd", zei Ibrahimovic na de wedstrijd in de Friends Arena in Solna.

"Jammer dat er geen publiek was, want dan was er een heel andere sfeer geweest. Maar het was een emotioneel moment voor me toen ik het volkslied hoorde. Normaal zing ik niet mee, maar ik had de bondscoach beloofd om het dit keer wel te doen."

Ibrahimovic merkt dat er veel is veranderd sinds hij na het EK van 2016 stopte als international. "Ik ben vier of vijf jaar weggeweest. De situatie is nu heel anders, met een andere ploeg, een andere coach en lege stadions. Toch had ik kippenvel. Ik voel alleen maar positieve energie."

Zlatan Ibrahimovic stond direct in de basis bij Zweden en werd in de slotfase gewisseld. Foto: ANP

'We hadden het moeilijk'

Tegen Georgië vormde Ibrahimovic een spitsenkoppel met de achttien jaar jongere Alexander Isak. De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United merkte dat het nog niet helemaal soepel liep.

"We hadden het moeilijk. Isak en ik hebben weinig goede ballen gehad en ik denk dat we iets te veel ontzag hadden voor Georgië", zei hij. "Maar we zijn pas twee of drie dagen samen, het belangrijkste is dat we hebben gewonnen."

Voordeel voor Zweden was dat concurrent Spanje zonder zege bleef tijdens de eerste wedstrijd in groep B. Tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip werd met 1-1 gelijkgespeeld.

