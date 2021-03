Duitsland en Engeland zijn donderdag probleemloos gestart aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De Duitsers wonnen met 3-0 van IJsland, terwijl de Engelsen met 5-0 te sterk waren voor San Marino.

De elf basisspelers van Duitsland lieten zich vlak voor de aftrap zien met een speciaal shirt waarmee ze aandacht vroegen voor de mensenrechtensituatie in Qatar, dat volgend jaar het WK organiseert.

Vanaf het eerste fluitsignaal was Duitsland de baas tegen IJsland. Na een boogballetje van Joshua Kimmich legde Serge Gnabry de bal in de derde minuut terug op Leon Goretzka. De Bayern München-middenvelder schoot al vroeg de 1-0 op het bord.

In de zevende minuut werd het al 2-0. Leroy Sané vond Kai Havertz en de speler van Chelsea werkte de bal met een hard schot in de verre hoek. Ilkay Gündogan schoot in de tweede helft van buiten het strafschopgebied de 3-0 binnen.

In de groep van Duitsland (poule J) waren er ook overwinningen voor Roemenië en Armenië. Roemenië, de groepsgenoot van Oranje op het komende EK, gaf tegen Noord-Macedonië in de slotfase een 2-0-voorsprong uit handen, maar won alsnog door een goal van Ianis Hagi: 3-2. Armenië versloeg Liechtenstein met 0-1 door een eigen doelpunt van Noah Frommelt.

Het statement van Duitsland tegen Qatar. Het statement van Duitsland tegen Qatar. Foto: ANP

Ook Engeland heeft wedstrijd snel in de tas

Net als Duitsland beleefde ook Engeland een prettige start van de kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate had logischerwijs geen enkele moeite met San Marino: 5-0.

Raheem Sterling, Jesse Lingard en John Stones hadden het vizier in de openingsfase nog niet op scherp staan. James Ward-Prowse had dat in de veertiende minuut wel en schoot de bal tegen de touwen.

Door doelpunten van Dominic Calvert-Lewin en Sterling stond Engeland na een half uur spelen al op een 3-0-voorsprong. Na rust zorgde Calvert-Lewin met zijn tweede van de avond ook voor de 4-0. Debutant Ollie Watkins maakte in de slotfase nog de 5-0.

In de groep van Engeland (poule I) boekte ook Albanië een zege door Andorra met 0-1 te kloppen (doelpunt Ermir Lenjani). Hongarije-Polen eindigde in 3-3. De thuisploeg kwam via Roland Sallai en Ádám Szalai op 2-0. Invallers Krzysztof Piatek en Kamil Jóźwiak brachten Polen weer langszij. Willi Orban leek Hongarije alsnog de winst te bezorgen, maar Robert Lewandowski besliste anders.

James Ward-Prowse tekende voor de 1-0 namens Engeland. James Ward-Prowse tekende voor de 1-0 namens Engeland. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie