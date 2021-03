Het Duitse elftal heeft donderdag vlak voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland met een speciaal shirt actie gevoerd tegen Qatar. De elf basisspelers droegen allemaal een shirt met één letter van het woord human rights.

Duitsland vroeg met de actie aandacht voor de mensenrechtensituatie in Qatar, dat volgend jaar het gastland is van het wereldkampioenschap. De ploeg van Joachim Löw is het tweede land dat tijdens deze interlandperiode met een statement kwam tegen Qatar.

Een dag eerder kwam Noorwegen met een soortgelijk statement. "Mensenrechten, zowel op als naast het veld", stond er vlak voor de aftrap op de shirts van de Noorse internationals.

Het WK in Qatar staat hevig ter discussie sinds een publicatie van The Guardian op 23 februari. Volgens de Britse krant zijn al 6.500 gastarbeiders overleden bij bouwwerkzaamheden, onder meer bij de bouw van WK-stadions.

De Noorse bond overweegt komende zomer zelfs een congres te organiseren over dit onderwerp. Heel wat Noorse voetbalclubs willen namelijk dat hun land het WK in Qatar boycot.

