Sergiño Dest heeft donderdag zijn eerste doelpunt gemaakt als international van de Verenigde Staten. De vleugelverdediger tekende in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Jamaica (4-1) voor de openingstreffer.

De twintigjarige Dest, die als linksback speelde, werd in de 34e minuut net over de middenlijn aangespeeld, kapte na een dribbel naar zijn rechterbeen en krulde de bal van ongeveer 25 meter uiterst fraai in de verre hoek.

In oktober 2019 verkoos Dest een interlandcarrière bij de Verenigde Staten boven het Nederlands elftal. De oud-Ajacied, die geboren werd in Almere, is de zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft daardoor zowel een Nederlands als een Amerikaans paspoort.

Dest was afgelopen weekend ook al trefzeker voor het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. De jongeling scoorde twee keer in de met 1-6 gewonnen wedstrijd tegen Real Sociedad.

De Verenigde Staten wonnen de oefenwedstrijd tegen Jamaica uiteindelijk met 4-1. In de tweede helft waren Brenden Aaronson en twee keer Sebastian Lletget (voor Amerika) en Jamal Lowe (voor Jamaica) nog trefzeker.

