Eran Zahavi is donderdagavond met Israël slecht begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De spits van PSV verloor voor het oog van vijfduizend toeschouwers in Tel Aviv met 0-2 van Denemarken.

Israël kwam al na dertien minuten op achterstand. Martin Braithwaite, een van de spitsen van het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman, klopte zijn Israëlische mandekker op snelheid en werkte met een lobje de 0-1 voor Denemarken binnen.

Halverwege de tweede helft besliste Jonas Wind het duel in het voordeel van de Denen, waar Heerenveen-speler Lasse Schöne de hele wedstrijd op de bank bleef. Wind zette zijn voet achter de bal na wanorde in de defensie van Israël, waarin onder anderen Vitesse-back Elazar Dasa speelde.

Bij het duel in het Bloomfield Stadium in Tel Aviv was in tegenstelling tot andere wedstrijden in de WK-kwalificatiereeks wel publiek welkom op de tribunes. In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen COVID-19 en dat maakt stadionbezoek mogelijk.

In groep C won Zwitserland dankzij een bliksemstart met 1-3 van Bulgarije. De Zwitsers leidden na dertien minuten al met 0-3 door doelpunten van Breel Embolo, Haris Seferovic en Steven Zuber. De 1-3 van Kiril Despodov direct na rust bleek een eretreffer voor Bulgarije.

Later op de avond trappen onder andere Duitsland (tegen IJsland), Engeland (tegen San Marino), Spanje (tegen Griekenland) en Italië (tegen Noord-Ierland) de WK-kwalificatiereeks af. Bij Zweden-Georgië staat Zlatan Ibrahimovic in de basis. De 39-jarige spits van AC Milan kondigde onlangs zijn terugkeer in het Zweedse elftal aan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de WK-kwalificatiereeks