Zlatan Ibrahimovic is donderdagavond direct belangrijk geweest bij zijn rentree in het Zweedse elftal. De 39-jarige spits bereidde het enige doelpunt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië voor. Bondscoach John van 't Schip stuntte met Griekenland met een gelijkspel tegen Spanje.

Ibrahimovic stond direct in de basis bij Zweden voor zijn eerste interland sinds het EK van 2016. De spits van AC Milan kondigde vorige week zijn terugkeer in de nationale ploeg aan nadat de Zweeds topscorer aller tijden (62 doelpunt) na zijn 116e interland nog gestopt was als international.

De twaalfvoudig Zweeds voetballer van het jaar, die zich nu ook de oudste international van zijn land mag noemen, had direct een aandeel in de zege op Georgië. De oud-speler van Ajax gaf in de 35e minuut een fraaie assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd, dat op naam kwam van Viktor Claesson. In de 84e minuut werd Ibrahimovic naar de kant gehaald.

Het is niet duidelijk of Ibrahimovic ook komende zomer met Zweden actief is op het EK. Bondscoach Janne Andersson zinspeelde daar eerder wel op. "Hij is beste speler die we in Zweden hebben gehad", zei hij vorige week. "En het is natuurlijk gewoon mooi dat hij terug wil komen. Zowel op als naast het veld kan hij met zijn ongelooflijke ervaring veel bijdragen."

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van de assist van Ibrahimovic te bekijken.

Van 't Schip stunt tegen Spanje

In dezelfde poule stuntte het Griekenland van bondscoach John van 't Schip met een punt tegen Spanje. In Granada hielden de Grieken de wereldkampioen van 2010 knap op een 1-1-gelijkspel.

Spanje kwam na ruim een half uur spelen nog op voorsprong via Álvaro Morata, die schitterend afwerkte na een pass van Koke. Ondanks een groot overwicht van de Spanjaarden kwam Griekenland een kwartier na rust op gelijke hoogte.

Griekenland kreeg een strafschop toen Iñigo Martínez fors doorhaalde en Tasos Bakasetas maakte geen fout vanaf 11 meter. Een kwartier voor tijd bracht Van 't Schip nog Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis binnen de lijnen, maar hij kon niet van waarde zijn.

Italië viert het doelpunt van Berardi. Italië viert het doelpunt van Berardi. Foto: ANP

Italië zonder moeite langs Noord-Ierland

In tegenstelling tot Spanje maakte Italië geen fout bij de start van de WK-kwalificatiereeks. In groep C wonnen de 'Azzurri' met 2-0 van Noord-Ierland, een eindstand die bij rust al was bereikt door doelpunten van Domenico Berardi en Ciro Immobile. In diezelfde poule zegevierde Zwitserland eerder op de avond met 1-3 tegen Bulgarije.

Eran Zahavi kende met Israël een valse start van het kwalificatietoernooi. De spits van PSV verloor voor het oog van vijfduizend toeschouwers in Tel Aviv met 0-2 van Denemarken. Bij het duel in het Bloomfield Stadium in Tel Aviv was in tegenstelling tot andere wedstrijden wel publiek welkom op de tribunes.

De Faeröer Eilanden hielden een punt over aan de ontmoeting met Moldavië (1-1), terwijl Schotland en Oostenrijk in een doelpuntrijke wedstrijd ook op een gelijkspel bleven steken. In Glasgow werd het 2-2.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de WK-kwalificatiereeks