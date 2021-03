De inhaalwedstrijd in de Eredivisie tussen Ajax en FC Utrecht wordt gespeeld op donderdag 22 april. Dat heeft de KNVB donderdag bekendgemaakt. Begin februari werd het duel tussen beide clubs nog afgelast vanwege het winterweer.

De wedstrijd kon in de afgelopen periode nog niet ingehaald worden, omdat Ajax nog actief is in het nationale bekertoernooi en de Europa League. De Amsterdammers hadden bij de KNVB het verzoek neergelegd om de wedstrijd tegen Utrecht op een donderdag te spelen.

Vanwege de nieuwe datum voor het inhaalduel is Ajax-AZ van zaterdag 24 april verschoven naar zondag 25 april (aftrap 20.00 uur). FC Twente-FC Utrecht van die zondag is op verzoek van de Domstedelingen verplaatst van 12.15 uur naar 16.45 uur.

Ajax zou nu thuis tegen AZ de 35e landstitel kunnen grijpen, mits de koploper, PSV en AZ tot die tijd geen puntenverlies lijden. Ajax heeft momenteel een voorsprong van elf punten op de concurrenten uit Eindhoven en Alkmaar.

Ajax en FC Utrecht kwamen elkaar eerder dit seizoen al tegen in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Erik ten Hag won op 16 december in de beker met 5-4.

