Clubicoon Scott Brown vertrekt na veertien jaar bij Celtic. De 35-jarige aanvoerder, die ruim zeshonderd wedstrijden speelde voor de Schotse topclub, wordt speler/coach bij competitiegenoot Aberdeen.

Brown verkaste in 2007 van Hibernian naar Celtic, waar hij tot 604 wedstrijden kwam. Met dat aantal is hij recordhouder bij Celtic.

In de veertien jaar dat Brown bij Celtic speelde, won hij maar liefst 22 prijzen, waaronder tien landstitels. Naast zijn successen bij 'The Boys' kwam Brown tussen 2005 en 2017 ook tot 55 interlands voor Schotland.

"Het is een grote beslissing om te vertrekken bij deze geweldige club. Maar dit is een nieuwe kans en een nieuw hoofdstuk voor mij", vertelt Brown over zijn besluit. "Maar Celtic blijft voor altijd in mijn hart."

Celtic-directeur Peter Lawwell betreurt het vertrek van Brown, maar respecteert zijn beslissing. "Scott Brown is al zo lang het kloppend hart van Celtic geweest en zonder twijfel de meest invloedrijke figuur in het Schotse voetbal in de afgelopen vijftien jaar. Hij komt in het rijtje met onze andere grootheden. Hij laat een grote erfenis na."