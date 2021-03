Memphis Depay vindt het mooi dat de spelers van Noorwegen en Duitsland deze week stelling namen over het veelbesproken WK in Qatar. De spits van Oranje zou graag met meerdere landen een statement maken tegen de mensenrechtenschennis in het gastland.

"Ik vind het mooi dat ze zich zo uit durven te spreken", aldus Memphis. Noorwegen droeg woensdag voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Gibraltar shirts met de opdruk "Mensenrechten, op en naast het veld". Donderdag volgden de spelers van Duitsland met een statement. Zij vormden samen het woord "mensenrechten".

Daarmee vroegen de landen aandacht voor de situatie van de miljoenen arbeidsmigranten in Qatar, die onder meer de stadions hebben gebouwd. Uit onderzoek van The Guardian bleek onlangs dat er de afgelopen tien jaar ruim 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen.

"Nu de situatie in Qatar onder een vergrootglas ligt, moeten we kijken hoe we ons als spelers kunnen uitdrukken", zei de 27-jarige Memphis. "Wij als spelers hebben een stem en die kunnen we gebruiken."

De spelers van Noorwegen droegen bij het volkslied een t-shirt met een statement over de mensenrechten in Qatar. Foto: ANP

Memphis zou graag collectief statement maken

Het liefst zou de aanvaller in samenwerking met andere nationale ploegen een gezamenlijk statement maken. "Als we hier als collectief aandacht om vragen, dan is je boodschap groter dan wanneer een individu iets doet."

Memphis heeft nog niet voor ogen hoe zo'n collectief statement er wat hem betreft uit zou kunnen zien. "Er zijn heel veel varianten denkbaar. Daar kunnen we over praten", zegt hij.

"Als je zelf geen voetballer bent, is het misschien lastig om je voor te stellen, maar wij leven echt in het moment en kijken nooit vooruit. We zijn nu gefocust op de eerste wedstrijd en het WK in Qatar is voor ons nog ver weg."

Memphis speelt zaterdag met Oranje de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Letland. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.00 uur.