De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft donderdag een maximum aantal trainerswissels per seizoen ingevoerd. De bond wil zodoende het aantal ontslagen trainers drastisch terugbrengen.

Iedere club mag komend seizoen slechts één keer van trainer veranderen, zo werd in een digitaal overleg tussen de clubs en de CBF besloten.

"Dit is een grote stap voorwaarts voor het Braziliaanse voetbal. Niet alleen voor de clubs, maar ook voor de trainers", aldus CBF-voorzitter Rogério Caboclo. "De maatregel luidt het einde in van de stoelendans onder coaches in Brazilië."

Afgelopen seizoen ontsloegen alle twintig clubs in de Braziliaanse Serie A hun trainer. Botafogo, Coritiba en Goiás spanden de kroon met elk drie trainersontslagen. Zelfs Flamengo, dat voor het twee jaar op rij landskampioen werd, ontdeed zich van coach Domènec Torrent.

Wanneer een club toch een einde maakt aan de samenwerking met de tweede trainer, dan moet iemand het overnemen die minimaal zes maanden bij de club werkzaam is. Indien de trainer zelf zijn ontslag indient, geldt de maatregel niet.