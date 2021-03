De Duitse internationals Jonas Hoffmann en Marcel Halstenberg zijn na een coronatestronde in quarantaine geplaatst. Dat heeft de Duitse nationale ploeg donderdag bekendgemaakt.

Alleen Hofmann heeft positief getest op het virus, maar vertoont geen symptomen. Halstenberg was nauw in contact geweest met zijn medespeler en moet daarom verplicht in isolatie.

De 28-jarige Hofmann speelde pas twee interlands voor Duitsland. De middenvelder komt in clubverband uit voor Borussia Mönchengladbach. De 29-jarige verdediger Halstenberg van RB Leipzig heeft acht interlands achter zijn naam staan. Hij is bij de 'Mannschaft' een concurrent van PSV-verdediger Philipp Max.

Alle overige spelers en stafleden testten donderdag negatief, waardoor de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdagavond tegen IJsland gewoon door kan gaan.

"Het nieuws is natuurlijk teleurstellend, zo vlak voor een wedstrijd", reageerde Oliver Bierhoff, de teammanager van het nationale elftal. "We hebben er echter vertrouwen in dat het bij dit ene geval blijft, omdat we de regels rondom hygiëne zeer goed hebben gevolgd."

Duitsland opent donderdagavond de WK-kwalificatie in Duisburg met een thuiswedstrijd tegen IJsland. De aftrap is om 20.45 uur.