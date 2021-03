Memphis Depay wil de 4-2-nederlaag tegen Turkije niet dramatiseren. De spits van Oranje is blij dat hij met zijn teamgenoten kritisch kan terugkijken op de beroerde start van de WK-kwalificatie.

"Eén ding vind ik echt mooi aan deze groep", zei Memphis donderdag op een digitaal persmoment vanuit Zeist. "We kunnen eerlijk zijn tegen elkaar. Iedereen mag zijn mening geven en we nemen niets persoonlijk op."

"De vibe in het elftal is nog steeds goed, zelfs na zo'n nederlaag. We vinden het met Oranje altijd geweldig om bij elkaar te zijn en dat blijft gelukkig zo."

Memphis hield een zuur gevoel over aan het duel in Istanboel. "Gisteren op de terugweg hebben we de wedstrijd al geanalyseerd en vandaag hadden het team en staf de nabespreking. We moeten er met zijn allen een paar schepjes bovenop doen. Dat zit hem in kwaliteit, scherpte en kleine details."

"Het is logisch dat de spelers met de meeste caps daar het leiderschap in tonen", vertelde Memphis, die zelf op 27-jarige leeftijd al zestig interlands achter zijn naam heeft staan. "Maar we hebben ook graag dat de jongere jongens hun mening geven. Zo worden we samen beter."

De geblesseerde aanvoerder Virgil van Dijk wordt op vlak gemist, beaamde de spits. "Zeker missen we Virgil, maar hij deed het ook niet alleen. Alle spelers moeten elkaar coachen en helpen op het veld."

'We moeten ons niet laten aanpraten dat het dramatisch was'

Oranje won slechts twee van de zeven interlands onder De Boer en keek woensdag kort na rust al tegen een 3-0-achterstand aan. Toch wil Memphis het niet erger maken dan het is. "We moeten ons niet laten aanpraten dat het dramatisch was."

"Heel veel dingen waren wel positief, maar het resultaat is natuurlijk klote", zei de aanvaller van Olympique Lyon. "Het was apart, wij hadden steeds de bal en Turkije kwam maar drie keer voor onze goal. Toch stonden we 3-0 achter."

"Wij maken ook een goal, ik zag dat die bal van Matthijs de Ligt over de lijn was. Donyell Malen kreeg nog een goede kans en we hadden in de eerste helft misschien een penalty moeten hebben na een handsbal. En toch gaven we niet op. Bij 3-0 achter bleven we knokken en kwamen we terug in de wedstrijd."

Memphis was ook kritisch op zijn eigen prestatie. "Gelukkig was ik betrokken bij onze goals, maar het had beter gemoeten. Ik had er een vrije trap in moeten schieten en die penalty op het einde natuurlijk ook."

"Gelukkig is de volgende wedstrijd al snel", doelde Memphis op de thuiswedstrijd tegen Letland (zaterdag om 18.00 uur in de ArenA). "Nog even herstellen en dan kunnen we alweer spelen."