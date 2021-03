Feyenoord heeft donderdag in een oefenduel met 1-0 van Willem II verloren. Dirk Kuijt, die normaal Jong Feyenoord onder zijn hoede heeft, zat als coach op de bank bij de Rotterdammers.

Hoofdtrainers Dick Advocaat en Zeljko Petrovic lieten tijdens de oefenwedstrijd het coachen aan iemand anders over. Bij Willem II nam Willem Weijs de honneurs waar.

Voor Kuijt vormde het coachen van het oefenduel een onderdeel van zijn praktijkexamens voor de cursus Coach Betaald Voetbal. De 104-voudig international liet vorige maand nog zijn contract bij Feyenoord ontbinden.

De veertigjarige Kuijt liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen. Technisch directeur Frank Arnesen had de geboren Katwijker graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar Kuijt dacht dat het voor zijn ontwikkeling beter was om Feyenoord te verlaten.

Geen internationals bij duel

Beide ploegen speelden zonder (jeugd)internationals. De Albanees Lindon Selahi maakte met een laat afstandsschot de enige treffer voor Willem II.

Feyenoord begon de wedstrijd met bekende namen als Marcos Senesi, Jens Toornstra, Bryan Linssen, Ridgeciano Haps, João Teixeira, Eric Botteghin, Luis Sinisterra en Lucas Pratto. Aan het einde van de wedstrijd stonden er vooral jeugdspelers op het veld.

Na de interlandperiode hervat Feyenoord op 4 april de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Degradatiekandidaat Willem II neemt het een dag eerder thuis op tegen AZ.

Feyenoorder Bryan Linssen duelleert met Dries Saddiki van Willem II. Feyenoorder Bryan Linssen duelleert met Dries Saddiki van Willem II. Foto: Pro Shots

Ruime zege FC Twente in Zwolle

Ook PEC Zwolle en FC Twente oefenden donderdag tegen elkaar. Waar de Zwollenaren met een sterk verjongd elftal aantraden, speelde Twente met veel vaste basisspelers.

Dat verschil was te zien, want de tukkers wonnen met liefst 0-5 in het MAC3PARK stadion. Danilo Pereira en Thijs van Leeuwen scoorden twee keer, nadat Jesse Bosch de score geopend had.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie