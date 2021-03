De Turkse voetbalbond heeft zelf besloten om bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje (4-2) af te zien van het gebruik van doellijntechnologie. Woensdag was het onduidelijk of een inzet van Matthijs de Ligt over de doellijn was.

Kort voor rust bij een 2-0-achterstand kopte De Ligt op de binnenkant van de paal, waarna een Turkse verdediger de bal op of achter de lijn weghaalde. De Britse arbitrage onder leiding van Michael Oliver liet doorspelen en door de afwezigheid van doellijntechnologie of een VAR kon er niet meer worden ingegrepen.

"De nationale bond van het thuisland mag in de WK-kwalificatie zelf bepalen of er doellijntechnologie gebruikt wordt. Wel moeten beide landen, dus ook de tegenstander, ermee akkoord zijn", aldus een woordvoerder van de KNVB.

"Ik vind dat echt onzin", zei Frenkie de Jong over de afwezigheid van de doellijntechnologie in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul. "Sommige landen hebben minder geld, maar daar hoeven dan wij toch niet onder te lijden. Het gaat er toch om dat het spel zo rechtvaardig mogelijk is?"

Zaterdag, als Oranje het in de Johan Cruijff Arena opneemt tegen Letland, is er wél doellijntechnologie. De VAR wordt in de gehele WK-kwalificatie niet gebruikt.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de kopbal van De Ligt, die al dan niet over de doellijn ging.