Youssoufa Moukoko kan zaterdag in de tweede groepswedstrijd op het EK onder 21 in actie komen voor Jong Duitsland. De ploeg speelt dan tegen Jong Oranje. Het zestienjarige supertalent bleef woensdag vanwege een lichte blessure nog op de bank tijdens het eerste groepsduel met Hongarije (3-0-winst).

Volgens bondscoach Stefan Kuntz is Moukoko, die dit seizoen doorbreekt bij Borussia Dortmund, echter op tijd fit voor de wedstrijd tegen Jong Oranje. "Ik ga ervan uit dat Youssoufa zaterdag weer beschikbaar is", zei hij donderdag.

Moukoko geldt als een van de grootste beloftes van Europa. De spits debuteerde dit seizoen in het eerste elftal van Dortmund nadat hij in de hoogste jeugdteams indruk had gemaakt door in 88 wedstrijden maar liefst 141 keer te scoren.

Als Moukoko in actie komt tegen Jong Oranje, dan is hij de jongste speler op een jeugd-EK ooit. Het record is nu nog in handen van de Fransman Basile Boli, die zeventien jaar was tijdens zijn debuut op het jeugd-EK in 1984.

Moukoko werd dit seizoen al de jongste speler aller tijden in de Bundesliga én de Champions League. Met zijn treffer voor Dortmund tegen Union Berlin op 8 december vorig jaar kroonde hij zich bovendien tot jongste doelpuntenmaker aller tijden op het hoogste niveau in Duitsland.

Jong Oranje en Jong Duitsland ontmoeten elkaar zaterdag om 21.00 uur in het Hongaarse Székesfehérvár. Jong Oranje bleef in de eerste groepswedstrijd steken op een 1-1-gelijkspel tegen Roemenië.