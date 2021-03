Wereldvoetbalbond FIFA laat de protestactie van de Noorse ploeg van woensdagavond onbestraft. De spelers maakten voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Gibraltar een statement tegen het organiseren van het eindtoernooi in Qatar.

De spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: "Mensenrechten, op en buiten het veld." Bij het warmlopen droegen de Noren al shirts waarop stond: "Respect, op en buiten het veld." Noorwegen is het eerste land dat op het veld stelling neemt tegen Qatar.

"De FIFA gelooft in vrijheid van meningsuiting en in de kracht van voetbal om positieve verandering teweeg te brengen", liet de FIFA donderdag in een korte verklaring aan het Duitse persbureau DPA weten.

Het uiten van politieke boodschappen is volgens de FIFA-regels verboden. In de afgelopen jaren deelde de voetbalbond daar diverse straffen voor uit.

Bondscoach Solbakken voerde ook actie

Ook bondscoach Stale Solbakken deed mee aan de actie. "We willen benadrukken hoe belangrijk we de discussie over de mensenrechten vinden", lichtte hij toe. "Hij lijkt me dan voor de hand liggen dat de trainer zelf het goede voorbeeld geeft."

Bij de bouw van de WK-stadions zouden al duizenden gastarbeiders, die onder erbarmelijke omstandigheden hun werkzaamheden verrichten, om het leven zijn gekomen.

Noorwegen, groepsgenoot van Oranje, won de uitwedstrijd tegen Gibraltar met 3-0. De ploeg van Solbakken leidt samen met Turkije, dat Nederland met 4-2 versloeg.

