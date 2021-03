Nederlandse media zijn een dag na de pijnlijke 4-2-nederlaag van Oranje tegen Turkije in de WK-kwalificatie zeer kritisch op de ploeg van bondscoach Frank de Boer. De Turkse pers is logischerwijs lovend over het spel van de eigen nationale ploeg én verbaast zich over Oranje.

"Zorgelijker voor De Boer dan het zwakke spel van zijn ploeg en het uiterst teleurstellende resultaat is het feit dat de druk er vanaf nu vol op staat", schrijft De Telegraaf donderdag.

"Elke keuze van de bondscoach - het thuislaten van Wout Weghorst, Marten de Roon verkiezen boven Ryan Gravenberch of Davy Klaassen en het opstellen van Kenny Tete en niet Denzel Dumfries - zal nog meer dan nu al het geval is onder een vergrootglas komen te liggen. En als de 'voetbalbejaarde' Burak Yilmaz drie keer kan scoren tegen Oranje, hoeveel maakt Borussia Dortmund-sensatie Erling Haaland er in september dan? Het is nu al alarmfase 1."

Het AD zag dat Nederland er in Istanboel amper in slaagde om iets te creëren. "Het leek wel 2001: oeverloos breien in de toen mislukte WK-kwalificatiereeks, toen De Boer zelf nog international was", aldus het dagblad, dat er nog iets positiefs uit probeert te halen.

"Pas na de invalbeurt van Luuk de Jong kon Oranje met meer opportunisme iets forceren. Toch maar goed dat zo'n breekijzer in de selectie zit. Zoals ook Davy Klaassen écht op zoek was naar het doel bij zijn invalbeurt."

342 Terugblik Oranje: 'Nederlaag kan desastreuze gevolgen hebben'

'Het brengt pijnlijke herinneringen naar boven'

Het falen van Oranje is volgens de Volkskrant mede te wijten aan de voorhoede. "Dat Donyell Malen er in het Atatürk-stadion in Istanboel 69 minuten lang verloren bij loopt en dat Oranje pas begint te draaien nadat hij is gewisseld, zegt nagenoeg alles over het desastreus verloren kwalificatieduel", concludeert de krant.

"De aanvalstactiek van bondscoach Frank de Boer, met Steven Berghuis op rechts, Memphis Depay als vrije spits en Malen op links, werkt simpelweg niet tegen Turkije."

NRC schrijft: "Het brengt pijnlijke herinneringen boven. Herinneringen aan de mislukte kwalificatiereeksen voor het EK 2016 en het WK 2018 waarvan Oranje afstand genomen dacht te hebben. Het vertrouwen was groot. Nu is de angst terug."

Vreugde bij de Turken na een van de vier treffers tegen Oranje. Vreugde bij de Turken na een van de vier treffers tegen Oranje. Foto: ANP

'Nederland heeft behoefte aan een topspits'

In Turkije richt de krant Sabah zich net als de Volkskrant op de Nederlandse aanvalslinie. "Nederland trok altijd de aandacht, maar de laatste jaren is dat anders. Er is behoefte aan een topspits als Patrick Kluivert, Roy Makaay, Jimmy Floyd Hasselbaink, Pierre van Hooijdonk en Robin van Persie."

Milliyet schrijft: "Dit is een superstart. Turkije speelde goed door juist de tegenstander balbezit te gunnen. Het belangrijkste is dat we hebben laten zien dat we een heel goede ploeg hebben door vier keer te scoren tegen een land als Nederland."

Volgens Habertürk deed Turkije het tactisch perfect. "We wachtten af wat Nederland zou doen en wilden de fouten afstraffen zonder zelf in het mes te lopen. We zijn vijf keer in de buurt van het doel geweest en hebben vier keer gescoord. Dat was de sleutel."

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie