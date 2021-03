Luigi Bruins stopt aan het einde van dit seizoen met voetballen. De middenvelder van Excelsior gaat verder als jeugdtrainer.

Bruins speelde tussen 2007 en 2011 voor Feyenoord en was in het buitenland actief bij Red Bull Salzburg en OGC Nice. Het vaakst droeg hij het shirt van Excelsior: ruim 250 keer.

"Ik beleef nog steeds veel plezier aan het voetballen, maar ik dacht de laatste tijd ook steeds vaker aan de dingen die ik nog meer wil gaan doen", zegt de 34-jarige Bruins donderdag op de website van Excelsior. "De trainerscursus UEFA A Jeugd is daarin heel belangrijk. Ik ben toegelaten om die cursus te gaan volgen en wil me daarom op de toekomst gaan richten."

Bruins is momenteel al trainer bij Excelsior onder 16. "Mijn weken zitten nu bomvol, van maandag tot en met zondag. Als betaald voetballer, als jeugdtrainer, maar ook met dingen die je met je gezin doet. Dat neemt allemaal veel tijd in beslag en dan houd je weinig tijd over", legt de middenvelder uit.

"Het zal straks wat rustiger zijn op sportief gebied, maar dan zullen er vast genoeg leuke dingen op mijn pad komen. Ik wil op maatschappelijk gebied en met de jeugd aan de slag en de trainerscursus kan mij hopelijk een stap verder brengen richting een nieuwe carrière."

Luigi Bruins in actie tijdens de EK-finale met Jong Oranje in 2007. Luigi Bruins in actie tijdens de EK-finale met Jong Oranje in 2007. Foto: Pro Shots

'Mijn carrière begon voortvarend, daarna werd het wat minder'

Bruins gold aan het begin van zijn carrière als een groot talent. In 2007 maakte hij een van de treffers van Jong Oranje in de met 4-1 gewonnen EK-finale tegen Servië. De technisch begaafde middenvelder kon zijn belofte in de jaren daarna niet helemaal inlossen.

"Het was een lange carrière vol hoogte- en dieptepunten. Ik ging voortvarend van start, daarna werd het wat minder en uiteindelijk keerde ik bij Excelsior terug."

Excelsior staat momenteel teleurstellend negende in de Keuken Kampioen Divisie en Bruins speelde slechts in 19 van de 29 duels mee. "De laatste jaren is het helaas wat minder. Mijn hoogtepunt hier was het kampioenschap in 2006 en met Feyenoord in 2008 de KNVB-beker winnen was natuurlijk ook heel mooi", aldus de routinier.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie