Blijdschap en trots overheerst bij Turkije na de overtuigende 4-2-overwinning op het Nederlands elftal bij de start van de WK-kwalificatiereeks. Spelers en staf hopen dat de wedstrijd in Istanboel het begin van iets moois is.

De Turken stonden vlak na rust al met 3-0 voor tegen een zwak Oranje, dat nog wel terugkwam tot 3-2. In de slotfase maakte spits Burak Yilmaz met zijn derde doelpunt van de avond aan alle onzekerheid een einde.

"Dit was onze eerste en tevens belangrijkste wedstrijd van de hele kwalificatiereeks. We haalden echt een topniveau", zei bondscoach Senol Günes, die zag dat het analyseren van Oranje zijn vruchten afwierp.

"We deden precies wat we moesten doen en wat de wedstrijd van ons vroeg. We slaagden erin om Nederland in aanvallend opzicht lam te leggen, al gaven we nog wel het een en ander weg. Dat moeten we nog verbeteren."

Uitblinker Yilmaz wilde niet te lang stilstaan bij de zege. "Het is heel belangrijk, want we zien Nederland als onze grootste concurrent, maar we moeten dit snel achter ons laten en ons alweer richten op de wedstrijd tegen Noorwegen."

De Noren en de Turken treffen elkaar zaterdag. Noorwegen begon het kwalificatietraject voor het WK van 2022 met een 0-3-zege op Gibraltar.

