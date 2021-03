Peter Bosz betreurt zijn ontslag bij Bayer Leverkusen. De 57-jarige trainer en zijn assistenten Hendrie Krüzen en Rob Maas kregen dinsdag te horen dat ze moeten vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van Leverkusen na de winterstop.

"Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de emotionele berichten die ik heb gehad. Het is voor ons allemaal geen makkelijke tijd. Het afscheid valt niet alleen mij bijzonder zwaar", zegt Bosz donderdag in een verklaring, waarin hij voor het eerst op zijn ontslag reageert.

De oud-trainer van onder meer Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund richt zich in zijn verklaring tot de supporters van Leverkusen. Hij laat ze weten dat hij zijn klus bij de Bundesliga-club graag had afgemaakt.

"We hebben een mooie tijd gehad, waarin we attractief en succesvol voetbal speelden", aldus Bosz. "Ik heb altijd jullie steun gevoeld. Ik weet zeker dat we onze sportieve doelen bereikt zouden hebben."

Bosz trad begin 2019 aan bij Leverkusen. Hij leidde de ploeg als nummer vier van de Bundesliga direct naar de Champions League. Vorig seizoen eindigde 'Die Werkself' op de vijfde plaats.

Dit seizoen deed Leverkusen bij het ingaan van de winterstop bovenin mee. Van de laatste zeventien wedstrijden werden slechts vier gewonnen. De ploeg van Bosz zakte af naar de zesde plaats in de competitie en werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal en Europa League.

