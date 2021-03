Suriname is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) goed begonnen aan het kwalificatietraject voor het WK van 2022. De Nederlands getinte ploeg van bondscoach Dean Gorré versloeg de Kaaimaneilanden met 3-0.

ADO Den Haag-aanvaller Shaquille Pinas tekende in de 22e minuut voor de openingstreffer en nog voor rust maakte Ryan Donk er uit een strafschop 2-0 van. In de tweede helft bepaalde Gleofilo Vlijter, die in clubverband voor Beitar Jeruzalem uitkomt, de eindstand.

Suriname gaat aan kop in de groep waarin verder Canada, Bermuda en Aruba zitten. Aruba is zondag de volgende tegenstander in de lange kwalificatiereeks, waarin drie fases overleefd moeten worden om het WK in Qatar te halen.

Dankzij een versoepeling van de regels kan bondscoach Gorré over een sterkere Surinaamse selectie beschikken dan voorheen. Sinds eind vorig jaar is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots namelijk mogelijk om voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren.

Het Curaçao van Guus Hiddink is ook een van de CONCACAF-landen die zich voor het eerst in de historie voor het WK willen plaatsen. Het traject van Curaçao begint donderdagavond met een thuiswedstrijd tegen Saint Vincent en de Grenadines.