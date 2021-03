Noa Lang is woensdag niet in paniek geraakt door de teleurstellende start van Jong Oranje op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. De aanvaller heeft er alle vertrouwen in dat Nederland zich weet te herstellen van het 1-1-gelijkspel tegen Roemenië.

"Er is niks aan de hand. Er zijn nog twee duels te gaan en daarin moeten we gewoon ons eigen spel laten zien. Er is nog genoeg om voor te spelen. We moeten niet doen alsof het al klaar is. De koppies erbij houden, dit goed nabespreken en gewoon weer aan de slag gaan", zei Lang.

Jong Oranje leek wel op een goed begin van het toernooi af te stevenen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kwam verdiend op een vroege 1-0 voorsprong via Perr Schuurs, maar na de fraaie gelijkmaker van Roemenië - een paar minuten later uit een vrije trap - werd Nederland zelden nog echt gevaarlijk.

"Na de gelijkmaker raakten we een soort van in de war. We waren het opeens kwijt en zakten weg. Plankenkoorts wil ik het niet noemen, maar er sloop een gedachte in het team van: o, we moeten nu wel een beetje gaan uitkijken voor hun counter", aldus Lang.

"We werden heel slordig, maakten foute keuzes, waren af en toe te gehaast, het baltempo was te laag... Roemenië kreeg in de slotfase zelfs de grootste kansen. Het is dat Kjell (Scherpen, red.) een paar ballen heel goed pakte, anders hadden we zomaar kunnen verliezen."

Noa Lang werd tien minuten voor tijd vervangen door Brian Brobbey. Foto: Pro Shots

'Eis van mezelf dat ik beslissend ben'

Tijdens dit EK zijn veel ogen gericht op Lang. De 21-jarige buitenspeler beleeft een ijzersterk debuutseizoen bij Club Brugge, dat hem afgelopen zomer overnam van Ajax. In 31 officiële wedstrijden was hij goed voor dertien doelpunten en negen assists.

"Ik merkte dat Roemenië wel rekening met mij hield. De tegenstanders zaten er heel kort op. Ze deelden steeds kleine tikjes uit, maar dat hoort erbij. Ik eis ook van mezelf dat ik beslissend ben. Dat is vandaag niet echt gelukt. Ik was voor rust wel een paar keer dreigend, maar verder niet echt", vertelde Lang.

"Voor mij is het belangrijkst dat we ons plaatsen voor de kwartfinales en dat we zowel als team als individueel onze dromen waarmaken. Dus we moeten aan de slag. We moeten er in de volgende wedstrijd weer staan."

Jong Oranje treft zaterdag Duitsland en sluit de groepsfase dinsdag af tegen Hongarije. Duitsland won woensdag met 3-0 van Hongarije en gaat dus aan kop in de poule. De nummers één en twee gaan door naar de kwartfinales, die net als de halve finales en finale pas over twee maanden worden afgewerkt.