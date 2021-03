Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje baalde woensdag flink van de teleurstellende start van zijn ploeg op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. Nederland kwam in de eerste groepswedstrijd niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Roemenië.

"We hebben dit vooral aan onszelf te wijten. Roemenië heeft voor hun doen echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar wij waren gewoon slordig. Bijna al hun mogelijkheden werden ingeleid door balverlies van ons", zei Van de Looi.

"Het tegendoelpunt was kenmerkend voor ons spel. We verloren de bal door totaal onnodig kort spel op 25 of 30 meter van ons doel. Daardoor moesten we een overtreding maken en de vrije trap schoten zij er prachtig in."

Jong Oranje mocht uiteindelijk nog de handen dichtknijpen met een punt. De Roemenen creëerden in de tweede helft zeker twee enorme kansen, maar beide keren redde Kjell Scherpen, die de voorkeur kreeg boven Justin Bijlow, op fraaie wijze.

"We waren na rust te wild om nog iets te forceren, waardoor Roemenië een paar levensgevaarlijke counters had. Kjell stond er een aantal keer prima. Hij heeft het goed gedaan. Daar ben ik blij mee, maar we wisten dat het een goede keeper is."

'Belangrijkste is dat we beter gaan voetballen'

Jong Oranje begon als een van de topfavorieten aan dit EK, maar kan zich nu weinig misstappen meer veroorloven in de jacht op de kwartfinales, die net als de halve finales en finale pas over twee maanden worden afgewerkt.

"De druk staat er zeker vol op. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken, maar dat hebben we niet gedaan. Het is vooral belangrijk dat we beter gaan voetballen en het niveau halen wat we kunnen", vertelde Van de Looi.

"De verwachtingen rondom ons waren hoog en die zijn nog steeds hoog. Hopelijk kunnen we dat dit toernooi nog waarmaken zoals we in de kwalificatie hebben gedaan. Hier hadden we natuurlijk zelf ook meer van gehoopt."

Jong Oranje treft zaterdag Duitsland en sluit de groepsfase dinsdag af tegen Hongarije. Duitsland won woensdag met 3-0 van Hongarije en gaat dus aan kop in de poule, waarin de nummers één en twee doorgaan naar de kwartfinales.