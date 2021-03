Jong Oranje is woensdag met een teleurstellend gelijkspel tegen Roemenië aan het EK voor spelers onder 21 jaar begonnen. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi bleef in Boedapest steken op 1-1 en kwam daar nog goed mee weg.

Nederland kwam in de zestiende minuut via een kopbal van Perr Schuurs nog wel op voorsprong, maar vier minuten later zette Andrei Ciobuna met een schitterende vrije trap de eindstand al op het scorebord. In de tweede helft waren de beste kansen voor de Roemenen.

Jong Duitsland was in de andere wedstrijd in groep A met 3-0 veel te sterk voor Jong Hongarije. De bovenste twee ploegen in de poule plaatsen zich voor de kwartfinales van het EK, die pas van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije en Slovenië worden afgewerkt.

Jong Oranje, dat voor het eerst sinds 2013 present is op een EK, vervolgt de groepsfase zaterdag tegen Jong Duitsland. Volgende week dinsdag wordt de groepsfase afgesloten tegen de Hongaren.

Perr Schuurs zette Jong Oranje na een kwartier spelen op voorsprong. Perr Schuurs zette Jong Oranje na een kwartier spelen op voorsprong. Foto: Pro Shots

Jong Oranje kan maar kort genieten van voorsprong

Jong Oranje begon dominant aan de wedstrijd en werd vooral uit corners gevaarlijk. Nadat Dani de Wit zijn kopbal nog net naast had zien gaan, was het even later alsnog raak. Schuurs zette zijn hoofd tegen een hoekschop van Justin Kluivert en liet daarmee de Roemeense doelman Andrei Vlad kansloos.

Van die voorsprong kon Nederland maar vier minuten genieten. Met een nagenoeg perfecte vrije trap bracht Ciobanu Roemenië langszij. De formatie van Van de Looi had daarna nog wel veel balbezit, maar werd amper meer gevaarlijk.

Ook in de tweede helft kwam Nederland heel moeizaam tot kansen. Pas na ruim een uur spelen, nadat de onzichtbare Myron Boadu was vervangen door Cody Gakpo, dwong aanvoerder Teun Koopmeiners de keeper weer eens tot een lastige redding.

Andrei Ciobanu viert de fraaie gelijkmaker van Jong Roemenië. Andrei Ciobanu viert de fraaie gelijkmaker van Jong Roemenië. Foto: Pro Shots

Scherpen behoedt Jong Oranje voor nederlaag

De grootste kans in de tweede helft was even later voor Roemenië. Na een slim genomen corner kon Alexandru Pascanu vrij inkoppen, maar Kjell Scherpen - die de voorkeur kreeg boven de pas van een blessure herstelde Justin Bijlow - bracht met een knappe reflex redding.

De reservedoelman van Ajax hield zijn ploeg ook in de slotfase op de been. Diep in blessuretijd tikte hij de bal knap over na een uithaal van Ciobanu. Even daarvoor werd Brian Brobbey in de ploeg gebracht in de hoop om nog wat te forceren, maar ook de spits kon een teleurstellende EK-start voor Jong Oranje niet voorkomen.