Noorwegen is de WK-kwalificatiereeks woensdag begonnen met een 0-3-zege op Gibraltar. De Noorse spelers van AZ waren belangrijk voor de ploeg, die net als Oranje in groep G zit.

De Noren hadden liefst 43 minuten nodig om de score te openen tegen het nietige Gibraltar, dat op 195e plek van de FIFA-ranking staat. Op aangeven van AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø opende voormalig FC Groningen-aanvaller Alexander Sørloth de score en twee minuten later zorgde Kristian Thorstvedt voor de 0-2.

In de 57e minuut bepaalde Jonas Svensson, ploeggenoot van Midtsjø in Alkmaar, de eindstand. Champions League-topscorer Erling Haaland speelde een uur mee bij de bezoekers, maar kwam niet tot scoren.

Door de zege is Noorwegen, dat voorafgaand aan het duel een statement maakte tegen WK-gastland Qatar, na één speelronde koploper in groep G. De ploeg van bondscoach Stale Solbakken speelt op 1 september tegen het Nederlands elftal. Gibraltar is volgende week woensdag de tegenstander van Oranje.

Jovetic helpt Montenegro langs Letland

Bij de andere wedstrijd in groep G was Montenegro met 1-2 te sterk voor Letland. Bij de bezoekers nam AS Monaco-spits Stevan Jovetic beide treffers voor zijn rekening.

Montenegro kwam door een goal van Janis Ikaunieks in de veertigste minuut nog wel op achterstand in Riga. Een minuut later zorgde Jovetic echter al voor de gelijkmaker.

Zeven minuten voor tijd zorgde de 31-jarige Jovetic voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De ervaren aanvaller haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot fraai raak.

Oranje krijgt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA Letland op bezoek. Het duel is onderdeel van een Fieldlab-experiment en mag worden bezocht door vijfduizend toeschouwers.

