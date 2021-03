België is de WK-kwalificatiereeks woensdag begonnen met een zwaarbevochten overwinning op Wales. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez draaide een 0-1-achterstand om in een 3-1-zege. Frankrijk kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne.

België kwam in het Koning Boudewijnstadion in Brussel nog op achterstand tegen Wales. Harry Wilson was in de tiende minuut het eindstation van een vloeiende aanval en werkte de bal met een snelle voetbeweging achter Thibaut Courtois.

Niet veel later stelde België al orde op zaken. Kevin De Bruyne pegelde in de 22e minuut de gelijkmaker binnen, waarna de 'Rode Duivels' nog voor rust op voorsprong kwamen. Thorgan Hazard kopte een voorzet van Thomas Meunier binnen. In de tweede helft bepaalde Romelu Lukaku de eindstand met een benutte strafschop op 3-1.

In dezelfde WK-kwalificatiepoule haalde Tsjechië uit met een 2-6-overwinning op Estland. De Tsjechen leidden bij rust al met 2-6. Tomás Soucek, spits van West Ham United, maakte een hattrick in het Poolse Lublin.

Kylian Mbappé baalt na een gemiste kans voor Frankrijk. Kylian Mbappé baalt na een gemiste kans voor Frankrijk. Foto: ANP

Frankrijk niet langs Oekraïne

In poule D is Frankrijk slecht begonnen aan zijn WK-kwalificatiecampagne. De regerend wereldkampioen van bondscoach Didier Deschamps kwam in het Stade de France in Parijs niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne.

De Fransen gingen na twintig minuten nog aan de leiding door een doelpunt van Antoine Griezmann, die de bal op bijzonder fraaie wijze in de kruising krulde. Na rust viel de gelijkmaker van Oekraïne. Presnel Kimpembe werkte de bal in eigen doel.

Ondanks de remise loopt Frankrijk geen schade op in de strijd om een ticket voor het WK. De andere groepswedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Finland eindigde in een 2-2-gelijkspel. Bij Finland scoorde Teemu Pukki twee keer.

Dusan Tadic valt doelpuntenmaker Aleksandar Mitrovic in de armen. Dusan Tadic valt doelpuntenmaker Aleksandar Mitrovic in de armen. Foto: ANP

Tadic belangrijk voor Servië

Dusan Tadic greep een hoofdrol bij Servië in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Ierland. De aanvoerder van Ajax bereidde de drie treffers voor en hielp zijn ploeg zo mede aan de overwinning in Belgrado.

In diezelfde groep A wist Portugal in eigen huis niet te overtuigen tegen Azerbeidzjan. De Portugezen wonnen het eerste duel in groep A met 1-0 door een eigen doelpunt van Maksim Medvedev.

Rusland is koploper in groep H door een 3-1-overwinning op Malta. Cyprus en Slowakije hielden elkaar op 0-0, terwijl Slovenië verrassend met 1-0 won van Kroatië, de verliezend finalist van het WK van 2018 in Rusland.

