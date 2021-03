Memphis Depay heeft met zijn misser woensdag tegen Turkije een einde gemaakt aan een extreem lange reeks rake strafschoppen van het Nederlands elftal. De aanvaller zag zijn inzet in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd (4-2) gekeerd worden door keeper Ugurcan Cakir en werd zo de opvolger van Ruud van Nistelrooij.

Van Nistelrooij schoot in 2005 tegen Andorra vanaf 11 meter op de paal en was liefst zestien jaar lang de laatste speler die een strafschop onbenut liet in Oranje, los van strafschoppenseries. De 25 penalty's na de misser van de toenmalig spits van Manchester United gingen er allemaal in.

Rafael van der Vaart (drie keer), Dirk Kuijt (vier keer), Robin van Persie (zeven keer), Klaas-Jan Huntelaar (twee keer), Vincent Janssen (twee keer), Arjen Robben (drie keer), Memphis (drie keer) en Davy Klaassen maakten geen fout, tot Memphis tegen Turkije dus wel miste.

Er was woensdag nog een negatieve mijlpaal voor Oranje. Burak Yilmaz werd de eerste speler in liefst 41 jaar die een hattrick maakte tegen het Nederlands elftal. In 1980 maakte Klaus Allofs er drie namens West-Duitsland tegen Nederland in de groepsfase van het EK 1980 (3-2). In totaal werd 28 keer een hattrick gemaakt tegen Oranje, dat in 1905 zijn eerste interland speelde.

342 Terugblik Oranje: 'Nederlaag kan desastreuze gevolgen hebben'

Oranje evenaart mijlpaal uit 1961

Bijzonder was ook dat Nederland na 46 minuten al tegen een 3-0-achterstand aankeek in Istanboel en dat was voor het eerst in een competitieve wedstrijd sinds het in 1961 gebeurde tegen Hongarije. Dat duel in De Kuip verloor Oranje met 0-3.

Door de 4-2-nederlaag tegen Turkije kende Oranje een dramatische start van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Frank de Boer moet als eerste eindigen in kwalificatiegroep G voor directe plaatsing voor het WK 2022 in Qatar.

Als Nederland als tweede eindigt gaat het met elf andere landen de play-offs in, waarin in totaal slechts drie WK-tickets vergeven worden.