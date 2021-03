Tim Krul hoorde pas een paar minuten voor de aftrap dat hij moest keepen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De doelman verving Jasper Cillessen, die geblesseerd afhaakte in de warming-up.

"Gekker kon het niet worden", aldus Krul na afloop van het duel met Turkije, dat met 4-2 verloren ging, bij de NOS. "Pas een paar minuten voor de aftrap speelde zich dit af. Jasper was klaar met zijn warming-up en in één keer zie ik hem naar binnen rennen. Patrick Lodewijks (de keeperstrainer, red.) zei dat er een kans bestond dat ik erin kon komen. Uit het niets moest ik me snel opwarmen. Dat is natuurlijk niet ideaal."

"Ik doe natuurlijk alles om Jasper warm te maken. Je verwacht niet dat Jasper één minuut voor de aftrap met een knieblessure eraf gaat. Maar dat hoort er ook bij. Het is wel doodzonde. Ik wil zelf belangrijk zijn voor Oranje en de goede lijn van de afgelopen interlandperiode in november doortrekken tot de zomer."

Krul erkende dat hij geen overtuigende indruk maakte onder de lat bij Oranje. De doelman van het Engelse Norwich City was kansloos bij de 1-0 en 2-0 van de Turkse spits Yilmaz, waaronder een strafschop, maar vooral bij de 3-0 van Hakan Çalhanoglu (afstandsschot) en 4-0 van Yilmaz (vrije trap) ging de Hagenaar niet geheel vrijuit.

"Ik had zelf meer kunnen doen. Op andere avonden pak ik misschien wel een wereldbal die nu de kruising in gaat. Het was gewoon klote. Vooral de derde treffer had ik op een andere avond gepakt. Ik baal daar het meest van."

Het is niet duidelijk wat de ernst van de blessure van Cillessen is en of de resterende twee wedstrijden van het Nederlands elftal in de huidige interlandperiode in gevaar komen voor de doelman van Valencia. Oranje speelt zaterdag tegen Letland, drie dagen later volgt het duel met Gibraltar.