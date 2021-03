Jasper Cillessen is in het restant van de interlandperiode van het Nederlands elftal niet inzetbaar. Bondscoach Frank de Boer heeft Marco Bizot van AZ woensdagavond opgeroepen als derde doelman.

De 31-jarige Cillessen werd woensdag vlak voor de aftrap van de met 4-2 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije vervangen door Tim Krul. Hij was tijdens de warming-up geblesseerd geraakt aan zijn knie. Maarten Stekelenburg zat in Istanboel negentig minuten op de bank.

Het lijkt erop dat Krul zaterdag zal keepen in de volgende WK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland, al maakte de doelman van Norwich City geen hele sterke indruk tegen Turkije. Oranje sluit de interlandperiode woensdag af met een uitwedstrijd tegen Gibraltar.

Cillessen was juist teruggekeerd in de selecte van Oranje, nadat hij lange tijd niet in actie kon komen door blessureleed. De zestigvoudig international is bovendien sinds kort weer eerste keeper bij Valencia.

Bijlow is geen optie voor De Boer

De dertigjarige Bizot behoorde al vaker tot de selectie van Oranje en speelde in het najaar van 2020 in Amsterdam tegen Spanje (1-1) zijn eerste en tot dusver enige interland. Joël Drommel van FC Twente zat destijds ook bij het keurkorps van De Boer, maar hij is nu niet opgeroepen.

Justin Bijlow is geen optie voor De Boer. De 23-jarige Feyenoord-keeper is momenteel met Jong Oranje in Hongarije voor de groepsfase van het EK onder 21.

Kjell Scherpen van Ajax en Maarten Paes van FC Utrecht zijn de andere doelmannen in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi.