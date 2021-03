Noorwegen heeft woensdag voor het begin van het WK-kwalificatieduel met Gibraltar een statement gemaakt tegen Qatar. De Noorse spelers kwamen het veld op met shirts waarmee zij aandacht vroegen voor de mensenrechtensituatie in het gastland van het WK van volgend jaar.

"Mensenrechten, zowel op als naast het veld", stond er op de shirts van de Noorse internationals.

Hoewel er wereldwijd nog altijd veel discussie is over de toewijzing van het WK aan Qatar, is Noorwegen het eerste land dat op het veld stelling neemt tegen het gastland.

De Noorse bondscoach Stale Solbakken kondigde dinsdag op een persconferentie al aan dat zijn ploeg een statement zou maken, maar wilde toen nog niet zeggen wat zijn spelers van plan waren.

Noorse clubs willen boycot

Heel wat Noorse voetbalclubs willen dat hun land het WK in Qatar boycot. Ze vinden het niet gepast dat hun nationale ploeg meedoet aan een toernooi in een land waarin volgens de Britse krant The Guardian sinds 6.500 gastarbeiders zijn overleden bij bouwwerkzaamheden, waardoor de bouw van WK-stadions.

De Noorse bond overweegt komende zomer een congres te organiseren over dit onderwerp.

Overigens won Noorwegen de wedstrijd tegen Gibraltar met 0-3 en de ploeg van Solbakken kende zo een goed begin van de kwalificatiereeks voor het WK. De Noren zitten in groep G met Oranje, dat eerder op woensdag met 4-2 van Turkije verloor.