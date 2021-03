Frank de Boer is zwaar teleurgesteld na de dramatische start van de kwalificatiereeks voor het WK van Qatar in 2022. Het Nederlands elftal verloor woensdagavond in Istanboel met 4-2 van Turkije.

"Ik heb in de kleedkamer gezegd dat dit een zeer teleurstellend resultaat is", aldus een aangeslagen De Boer na afloop voor de camera van de NOS. "We moeten dingen beter doen dan dat we vandaag hebben laten zien."

Het machteloze Oranje kwam dramatisch uit de startblokken in Istanboel en keek vlak na rust al tegen een 3-0-achterstand aan. Nederland kwam via Davy Klaassen en Luuk de Jong in het slotkwartier nog terug tot 3-2, waarna Burak Yilmaz niet veel later zijn hattrick completeerde met de 4-2.

"Je weet dat zij loeren op de omschakeling en de eerste goal is daar een schoolvoorbeeld van", stelt De Boer. "De Turken mogen vandaag niet klagen over geluk, dat zat niet mee. Maar in het begin moet je de overtreding maken om die omschakeling eruit te halen. Het tempo in de eerste helft kon een stuk hoger."

"In de tweede helft heb ik dat proberen aan te geven. Ik was nog aan het praten met Ruud en Dwight (assistenten Ruud van Nistelrooy en Dwight Lodeweges) en hij zat erin toen ik me omdraaide. Ik had daarvoor nog het gevoel dat we het konden rechtzetten en met een gelijkspel konden wegkomen."

Frank de Boer geeft aanwijzingen tijdens de verloren wedstrijd tegen Turkije. Frank de Boer geeft aanwijzingen tijdens de verloren wedstrijd tegen Turkije. Foto: Pro Shots

'Ik vind het verschrikkelijk'

De Boer vindt niet dat zijn ploeg een plichtmatige indruk maakte tegen het effectieve Turkije. Oranje kwam slechts tot een handvol kansen in het lege Atatürk Olympisch Stadion. "Het hangt van de tegenstander af. De eerste helft was zeker niet goed, we maakten te veel fouten en hanteerden een te laag tempo."

"Als je ze zo naar achteren drukt, lijkt het alsof je niet agressief en alert ben, maar het is zo moeilijk om er doorheen te komen. Het is een heel slecht resultaat en we moeten onze rug rechten. We moeten ervoor zorgen dat we niet meer punten morsen, zeker niet tegen deze tegenstander."

"Natuurlijk is dit een dreun. We weten allemaal dat het heel snel in het voetbal kan gaan en moeten snel de knop omzetten. Ik ben ervan overtuigd, ook gezien de ervaring die onze spelers hebben, dat ze dat kunnen doen. Ik vind het verschrikkelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar ik hoef hier toch niet met tranen voor jou te gaan staan? We weten dat het niet goed is gegaan en dat het beter moet. Dat kunnen we."

Het Nederlands elftal komt zaterdag alweer in actie in de kwalificatiereeks voor het WK van Qatar. Oranje neemt het dan in de Johan Cruijff ArenA op tegen Letland.