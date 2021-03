Georginio Wijnaldum wil de nederlaag van Oranje woensdag tegen Turkije (4-2) niet wijten aan het optreden van de arbitrage. De aanvoerder van het Nederlands elftal vond zijn ploeg ondermaats presteren in het WK-kwalificatieduel in Istanboel.

"Natuurlijk vallen de beslissingen van de scheids tegen, maar daarna zijn er nog genoeg momenten geweest om dat te herstellen", zei de dertigjarige Wijnaldum bij de NOS.

Vlak voor het openingsdoelpunt appelleerden de Oranje-spelers voor een handsbal van een verdediger van Turkije in het eigen strafschopgebied. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver gaf geen strafschop en uit de counter die daarop volgde viel de 1-0.

"Bij dat doelpunt waren we te veel met die handsbal bezig en verzuimden we om de tegenaanval eruit te halen. We konden uit die tegenstoot makkelijk een overtreding maken, maar dat deden we niet. Dat soort keuzes hebben niks met de scheids te maken", aldus Wijnaldum.

Oranje ging de rust in met een 2-0-achterstand en keek kort na de pauze zelfs tegen een 3-0-achterstand aan. Door een fraaie goal van Davy Klaassen en een doelpunt van Luuk de Jong kreeg de ploeg van bondscoach Frank de Boer nog even hoop, die teniet werd gedaan door het derde doelpunt van Burak Yilmaz.

Aanvoerder Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee. Aanvoerder Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee. Foto: Pro Shots

'Moeten een passende reactie geven'

Wijnaldum kan geen duidelijke reden geven voor het verlies van Oranje, al vond hij wel dat de ploeg minder inzet dan Turkije toonde. "Daar kan wel wat van gezegd worden, ja", vervolgde de middenvelder van Liverpool.

"Zij maken het ons heel lastig door veel strijd in hun spel te leggen. Ook daar valt wat voor te zeggen. In dit soort wedstrijden moeten we meedogenlozer zijn. Gelukkig komen er nu twee belangrijke wedstrijden aan, waarin we een passende reactie moeten geven."

Oranje hervat de WK-kwalificatiereeks zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Letland. Volgende week dinsdag staat de uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma.