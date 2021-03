Het Nederlands elftal is woensdag dramatisch begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor in Istanboel met 4-2 van Turkije.

Het povere Oranje kwam al slecht uit de startblokken in het Atatürk Olympisch Stadion en keek na een kwartier spelen tegen een achterstand aan door een doelpunt van Burak Yilmaz, wiens schot van richting werd veranderd door Matthijs de Ligt. Na ruim een half uur werd het zelfs 2-0 voor Turkije. Yilmaz benutte een strafschop die werd veroorzaakt door Donyell Malen.

Een ongewijzigd Oranje kreeg direct na rust een nieuwe dreun. Hakan Çalhanoglu krulde na dertig seconden de bal buiten het bereik van doelman Tim Krul, die de in warming-up geblesseerd geraakte Jasper Cillessen onder de lat verving.

Davy Klaassen maakte een kwartier voor tijd de 3-1 en Luuk de Jong zorgde een minuut later nog voor de 3-2, maar niet veel later boorde Yilmaz de hoop van Oranje de grond in met zijn derde doelpunt van de avond. Memphis Depay miste in de blessuretijd nog een strafschop.

Door de nederlaag moet het Nederlands elftal in de achtervolging om het WK in Qatar te bereiken. Alleen de groepswinnaars veroveren een ticket voor het toernooi, dat eind 2022 op het programma staat. De tien nummers twee spelen play-offs om de resterende drie toegangsbewijzen.

Het WK in Qatar is veelbesproken. De Britse krant The Guardian becijferde onlangs dat er tussen 2010 en 2020 ruim 6.750 arbeiders uit India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka om het leven kwamen tijdens bouwwerkzaamheden. De KNVB is nooit voorstander geweest van het WK in de oliestaat, zo zei De Boer dinsdag ook tijdens zijn persconferentie, maar de voetbalbond boycot het toernooi niet.

Oranje incasseert via Burak Yilmaz de 2-0 van Turkije.

Oranje vanaf de aftrap machteloos

Het Nederlands elftal maakte vanaf de aftrap een machteloze indruk in Istanboel. De ploeg van De Boer grossierde in balverlies en oogde defensief kwetsbaar bij de snelle uitbraken van de Turken.

Uit zo'n counter opende Turkije na een kwartier spelen de score. Nadat scheidsrechter Michael Oliver geen strafschop aan Oranje had toegekend vanwege een vermeende handsbal bij een inzet van Georginio Wijnaldum, schakelde Turkije razendsnel om en haalde Yilmaz de trekker over. Via de arm van De Ligt belandde de bal achter Krul: 1-0.

Na ruim een half uur kreeg Turkije een strafschop. Malen trapte de opgestoomde Okay Yokuslu op de hak en Oliver kon niet anders dan naar de stip wijzen, vanwaar Yilmaz geen fout maakte. Krul keek kansloos toe: 2-0.

Vlak voor rust dacht De Ligt de aansluitingstreffer nog te maken, maar zijn kopbal belandde op de binnenkant van de paal en werd volgens de arbitrage vlak voor de doellijn weggehaald door een Turkse verdediger. In de WK-kwalificatiereeks is geen VAR of doellijntechnologie aanwezig.

Invaller Davy Klaassen bracht de spanning terug voor Oranje.

Yilmaz maakt einde aan comeback

De tweede helft was 33 seconden oud toen Oranje de 3-0 incasseerde. Çalhanoglu kreeg van de Oranje-defensie alle tijd en ruimte om uit te halen en deed dat bijzonder succesvol, al ging doelman Krul niet vrijuit bij de poging van de sterspeler van AC Milan.

Pas na het inbrengen van Luuk de Jong, Denzel Dumfries en Klaassen maakte Oranje meer aanstalten voor de 3-1 en die viel een kwartier voor tijd via Klaassen. De middenvelder van Ajax nam een voorzet vanaf de linkerflank bijzonder fraai met zijn hak mee en schoot vervolgens keurig binnen.

Binnen een minuut werd het alweer 3-2. Memphis zette vanaf de linkerkant scherp voor op invaller De Jong, wiens kopbal via de armen van de Turkse doelman Ugurcan Çakir tergend langzaam over de doellijn rolde.

De hoop van Oranje op de gelijkmaker werd tien minuten voor tijd de grond in geboord door Yilmaz. De 35-jarige spits van Lille OSC krulde een vrije trap van ongeveer 25 meter fraai in de bovenhoek, waarna de gemiste penalty van Memphis in de blessuretijd de avond voor Oranje perfect illustreerde. Zijn inzet, een schot in de hoek, werd gekeerd door Çakir.