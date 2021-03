Jasper Cillessen is woensdag vlak voor het begin van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije geblesseerd geraakt. De keeper van Oranje moest aan het eind van de warming-up voor het WK-kwalificatieduel in Istanboel afhaken. Tim Krul nam de plaats van Cillessen in.

Het is nog onduidelijk wat er precies met Cillessen is gebeurd. De 31-jarige doelman deed bijna de volledige warming-up mee, maar haakte op het laatste moment toch af.

Cillessen kampte de afgelopen maanden met een spierblessure, maar was daar juist van hersteld. De zestigvoudig international was sinds vorige maand de eerste doelman bij zijn club Valencia.

De 32-jarige Krul is dit seizoen een vaste waarde bij Norwich City, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. Tijdens de laatste twee interlands van Oranje (thuis tegen Bosnië en Herzegovina en uit tegen Polen in de Nations League) stond Krul ook onder de lat.

Oranje speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Letland en gaat volgende week dinsdag op bezoek bij Gibraltar. Het is nog onduidelijk of Cillessen dan in actie kan komen.

Tete krijgt voorkeur boven Dumfries

In de verdediging bij Oranje gunde bondscoach Frank de Boer een basisplaats aan Kenny Tete. De 25-jarige rechtsback kreeg de voorkeur boven PSV-verdediger Denzel Dumfries. Twee jaar geleden speelde hij zijn laatste interland tijdens het EK-kwalificatieduel met Belarus.

De 25-jarige Tete wordt in de defensie vergezeld door centrumverdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind, en Owen Wijndal fungeert als linksback. Voor De Ligt, die langdurig kampte met blessureleed, is het zijn eerste interland in anderhalf jaar.

Op het middenveld krijgt Marten de Roon de voorkeur boven Davy Klaassen. Ook middenvelders Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum verschijnen aan de aftrap voor de eerste interland van Oranje dit jaar.

Kökçü op de bank bij Turkije

De Turkse bondscoach Senol Günes heeft in zijn basiselftal geen plaats ingeruimd voor Orkun Kökçü. De Feyenoord-middenvelder, die tot dusver één interland speelde, begint op de bank.

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije is de eerste in de WK-kwalificatiereeks. Oranje hoopt volgend jaar in Qatar weer aanwezig te zijn op een mondiaal eindtoernooi, waar het in 2014 onder bondscoach Louis van Gaal voor het laatst actief was. Het Nederlands elftal speelt deze zomer ook op het EK.

De WK-kwalificatiewedstrijd in het Atatürk Olimpiyat Stadyumu is woensdag om 18.00 uur begonnen. Het duel staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.

Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Berghuis, Malen, Memphis.

Turkije: Cakir; Celik, Kabak, Söyüncü, Umut Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.