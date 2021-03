Oussama Idrissi heeft woensdag in een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht zijn eerste goal voor Ajax gemaakt. De Amsterdammers wonnen op De Toekomst met 2-1.

Idrissi maakte vlak voor rust de 2-0 door de bal in de verre hoek te plaatsen. De 25-jarige aanvaller kwam in de winterstop op huurbasis over van Sevilla en speelde tot nu toe negen officiële duels voor Ajax, alle als invaller. In die 204 minuten kwam hij niet tot scoren.

Ajax en FC Utrecht speelden een vriendschappelijke wedstrijd, omdat er deze week door de interlandperiode geen Eredivisie-duels zijn. De zeventienjarige Kian Fitz-Jim startte op het middenveld bij de thuisploeg en maakte in de negende minuut de openingstreffer.

Trainer Erik ten Hag stelde met Devyne Rensch, Lisandro Martínez en David Neres ook een aantal basisspelers op die geen interlandverplichtingen hebben. Sean Klaiber speelde tegen zijn oude club de hele wedstrijd als rechtsback.

De enige treffer van de bezoekers werd gemaakt door Jong FC Utrecht-speler Sylian Mokono (2-1). Bij de nummer zeven van de Eredivisie maakte aanvaller Remco Balk zijn rentree na een maand blessureleed en kregen bekende namen als Mark van der Maarel, Urby Emanuelson, Eljero Elia en Adrián Dalmau ook speeltijd.

