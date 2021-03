Vanwege het tot dusver teleurstellende seizoen van Juventus wordt Cristiano Ronaldo steeds vaker in verband gebracht met een vertrek uit Turijn, maar sportief directeur Pavel Nedved beweert dat zijn sterspeler nergens heen gaat. Hij wil de 36-jarige Portugees aan zijn doorlopende contract houden.

"Ronaldo is wat mij betreft onaantastbaar", zegt de 48-jarige Nedved woensdag in gesprek met DAZN. "Hij heeft nog een contract tot en met juni 2022 en dus blijft hij bij ons. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer."

Spaanse media speculeren al enige tijd over een terugkeer van Ronaldo bij Real Madrid en zelfs trainer Zinédine Zidane van de Spanjaarden sprak zich al positief uit over een hereniging. De geruchten volgen op de verrassende uitschakeling van Juventus in de achtste finales van de Champions League tegen FC Porto.

Ronaldo werd in de zomer van 2018 juist gehaald om de 'Oude Dame' voor het eerst sinds 1996 de Champions League te laten winnen, maar Juventus kwam sindsdien nooit verder dan de kwartfinales van het miljoenenbal. Nedved vindt het echter te makkelijk om de Portugese sterspeler als schuldige aan te wijzen.

"Cristiano heeft ons sinds zijn komst op meerdere vlakken een impuls gegeven", benadrukt de 48-jarige Tsjech. "We moeten allemaal kritiek accepteren als we in de fout gaan. Maar als je zijn statistieken bekijkt en ziet wat hij elke wedstrijd weer brengt, is het in mijn ogen niet eerlijk om hem te bekritiseren."

Cristiano Ronaldo wordt door Spaanse media in verband gebracht met een terugkeer bij Real Madrid. Cristiano Ronaldo wordt door Spaanse media in verband gebracht met een terugkeer bij Real Madrid. Foto: Pro Shots

'Pirlo blijft voor 100 procent zeker de coach van Juventus'

Het gaat Juventus dit seizoen niet alleen in de Champions League, maar ook in de Serie A niet voor de wind. De ploeg van trainer Andrea Pirlo staat op tien punten van koploper Internazionale, waardoor de kans groot is dat 'Juve' voor het eerst sinds 2011 naast de landstitel grijpt.

Toch hoeft de nog onervaren Pirlo, die in de zomer van 2020 werd aangesteld door Juventus als opvolger van de ontslagen Maurizio Sarri, niet te vrezen voor zijn baan.

"Hij is en blijft de coach van Juventus, dat kan ik met 100 procent zekerheid zeggen. We zijn met Andrea aan een project begonnen waarvan we wisten dat we obstakels zouden tegenkomen, maar we blijven dit pad volgen. Andrea heeft alles in zich om een geweldige coach te worden", aldus Nedved.

Juventus heeft ondanks de uitschakeling in de Champions League en de teleurstellende resultaten in de Serie A nog wel een goede kans op een prijs. De ploeg van Pirlo speelt op 19 mei de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A