Lineth Beerensteyn heeft Bayern München woensdag aan een eclatante zege geholpen in de Champions League. De Oranje-international scoorde en gaf een assist in de met 3-0 gewonnen eerste kwartfinalewedstrijd tegen het Zweedse FC Rosengard. Lieke Martens is met FC Barcelona zowel goed als zeker van de volgende ronde, terwijl VfL Wolfsburg ondanks een doelpunt van Dominique Janssen verloor.

Na de 1-0 van Linda Dallmann eiste Beerensteyn de hoofdrol in München voor zich op met een assist bij de 2-0 van Klara Bühl. De Oranje-international zette Bühl met een fraaie steekpass alleen voor de keeper van Rosengard en zij faalde niet.

Niet veel later was Beerensteyn zelf ook trefzeker. Na een fraaie dribbel werd haar schot in eerste instantie nog geblokt door een verdediger van Rosengard, maar in de rebound sloeg ze wel toe en bepaalde ze de eindstand op 3-0.

De 24-jarige Beerensteyn kreeg in de blessuretijd een publiekswissel bij Bayern, dat volgende week in Zweden een plek bij de laatste vier moet veiligstellen. Vorig jaar strandde de Duitse club nog in de kwartfinales van het toernooi.

Doelpunt Janssen baat Wolfsburg niet

VfL Wolfsburg staat voor een loodzwaar karwei in de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen. Ondanks een doelpunt van Oranje-international Dominique Janssen verloor de Duitse club de heenwedstrijd tegen Chelsea met 2-1.

Na een doelpuntloze eerste helft brak Chelsea pas in de 55e minuut de ban. Goalgetter Samantha Kerr omspeelde na een fraaie aanval keeper Katarzyna Kiedrzynek en werkte voor een leeg doel binnen. Even later verdubbelde Pernille Harder de voorsprong voor de Londenaren.

Janssen maakte twintig minuten voor tijd de belangrijke aansluitingstreffer voor Wolfsburg. De verdediger mocht aanleggen voor een strafschop en schoot feilloos binnen. In het vervolg werd er niet meer gescoord. De return is volgende week.

Wolfsburg, waarbij Shanice van de Sanden de hele wedstrijd op de bank bleef, bereikte vorig jaar nog de finale van de Champions League. Olympique Lyon was met 3-1 te sterk.

Martens bijna door met Barcelona

FC Barcelona is al zo goed als zeker van een plek in de halve finales van de Champions League. De ploeg van invaller Lieke Martens boekte eerder op de dag in het eerste kwartfinaleduel een ruime zege op Manchester City: 3-0.

Martens kwam na een uur in het veld bij de wedstrijd die vanwege coronarestricties in het Italiaanse Monza werd gespeeld. Op dat moment stond Barcelona al op een 2-0-voorsprong.

Asisat Oshoala opende tien minuten voor rust de score voor de thuisploeg. Aan het begin van de tweede helft vergrootte Mariona Caldentey de marge naar twee door een strafschop raak te schieten. Vlak daarna miste City-aanvaller Chloe Kelly een penalty door een knappe redding van keeper Sandra Paños.

Jennifer Hermoso maakte er vlak voor tijd nog 3-0 van, waardoor de return van volgende week een formaliteit lijkt.

FC Barcelona speelde dit seizoen 28 wedstrijden en won er 27. De ploeg van Martens verloor alleen van Atlético Madrid in de halve finales van de Spaanse supercup, al was dat pas na strafschoppen.