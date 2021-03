FC Barcelona is zo goed als zeker van een plek in de halve finales van de Women's Champions League. De ploeg van invaller Lieke Martens boekte woensdag in het eerste kwartfinaleduel een ruime zege op Manchester City: 3-0.

Martens kwam na een uur in het veld bij de wedstrijd die vanwege coronarestricties in het Italiaanse Monza werd gespeeld. Op dat moment stond Barcelona al op een 2-0-voorsprong.

Asisat Lamina opende tien minuten voor rust de score voor de thuisploeg. Aan het begin van de tweede helft vergrootte Mariona Caldentey de marge naar twee door een strafschop raak te schieten. Vlak daarna miste City-aanvaller Chloe Kelly een penalty door een knappe redding van keeper Sandra Paños.

Jennifer Hermoso maakte er vlak voor tijd nog 3-0 van, waardoor de return van volgende week een formaliteit lijkt.

FC Barcelona speelde dit seizoen 28 wedstrijden en won er 27. De ploeg van Martens verloor alleen van Atlético in de halve finales van de Spaanse supercup, al was dat pas na strafschoppen.