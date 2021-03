De FIFA heeft oud-voorzitter Sepp Blatter en voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke woensdag voor zes jaar en acht maanden geschorst voor alle voetbalgerelateerde activiteiten. Die straf komt boven op de schorsing die ze momenteel al uitzitten.

De 85-jarige Blatter en de 60-jarige Valcke werden door de ethische commissie onderzocht vanwege onder meer verdachte betalingen aan FIFA-officials en het onrechtmatig wijzigen en verlengen van bepaalde arbeidsovereenkomsten. Er was sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling.

Naast een schorsing van zes jaar en acht maanden kregen de twee omstreden ex-bestuurders een boete opgelegd van 1 miljoen Zwitserse frank, omgerekend iets meer dan 903.000 euro.

Blatter, van 1998 tot 2015 voorzitter van de FIFA, zit op dit moment al een schorsing uit wegens een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini in 2011. Die straf loopt in oktober af en vanaf dat moment gaat deze nieuwe schorsing in.

Het zag er niet naar uit dat Blatter terug zou gaan keren in de voetballerij, want hij kwakkelt al langer met zijn gezondheid. De Zwitser onderging eind januari een hartoperatie en werd een week in een kunstmatige coma gehouden.

Valcke was jarenlang de rechterhand van Blatter bij de FIFA. Hij werd voor tien jaar geschorst vanwege illegale handel in WK-kaartjes, het sjoemelen met reiskostenvergoedingen en het bewust onder de marktwaarde verkopen van tv-rechten. Zijn schorsing loopt in oktober 2025 af. Door deze nieuwe straf zal hij pas vanaf 2032 weer in de voetballerij kunnen terugkeren.