AZ heeft woensdag een belangrijke stap gezet met betrekking tot de bouw van het nieuwe dak op het stadion. Met twee grote kranen werd een loodzware dakconstructie op de hoofdtribune van het AFAS Stadion gehesen.

"Als je naar de hele dakconstructie kijkt, dan is dit een kritiek deel. In het hele dakproces is het een bijzondere en belangrijke dag voor de organisatie", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de site van AZ. Er zouden negentig mensen betrokken zijn geweest bij het bevestigen van de dakconstructie.

In augustus 2019 stortte een deel van het dak van het AFAS Stadion in tijdens een storm. AZ liet vervolgens ook de rest van het dak demonteren. Eind december keerde AZ terug in het eigen stadion, maar sindsdien zat de club wel zonder dak.

AZ komt pas op 10 april weer in Alkmaar in actie als Sparta Rotterdam op bezoek komt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen vervolgt de competitie na de interlandperiode op 3 april met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Het nieuwe dak van het AFAS Stadion krijgt steeds meer vorm. Het nieuwe dak van het AFAS Stadion krijgt steeds meer vorm. Foto: ANP

Vanwege de veiligheid werd fans van AZ opgeroepen om niet naar het stadion te komen. Vanwege de veiligheid werd fans van AZ opgeroepen om niet naar het stadion te komen. Foto: ANP