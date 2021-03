Willem II-keeper Arijanet Muric komt deze en volgende week niet in actie voor Kosovo in de WK-kwalificatie. De huurling van Manchester City is uit de selectie van de nationale ploeg gezet.

De voetbalbond van Kosovo meldde in een zeer summiere verklaring alleen dat Muric "om disciplinaire redenen" het trainingskamp verlaten heeft.

Bondscoach Bernard Challandes wilde dinsdagavond op een persconferentie ook weinig kwijt over de straf voor Muric. "Het is een disciplinaire beslissing, meer details kan ik niet geven", zei de 69-jarige Zwitser. "Als we meer vertellen over deze kwestie, is dat een gebrek aan respect voor de speler."

Muric is normaal gesproken de eerste keeper van Kosovo. Hij staat op zestien interlands. De doelman speelt sinds februari op huurbasis voor Willem II. Hij veroverde direct een basisplaats in Tilburg.

Kosovo begint de WK-kwalificatie met wedstrijden tegen Litouwen (woensdag), Zweden (zondag) en Spanje (volgende week woensdag).

