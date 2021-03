Fiorentina heeft het plotselinge vertrek van Cesare Prandelli woensdag verrassend genoeg opgevangen door Giuseppe Iachini aan te stellen. De 56-jarige Italiaan werd in november 2020 nog ontslagen door de club uit Florence.

De 63-jarige Prandelli diende dinsdag zijn ontslag in bij Fiorentina. In een uitgebreide afscheidsbrief op de site van de club vertelt de voormalige bondscoach van Italië dat hij zich niet meer thuisvoelt in de voetballerij en waarschijnlijk ook niet meer terugkeert.

In november 2020 werd Prandelli nog aangesteld als opvolger van Iachini, die slechts twee van zijn eerste zeven competitiewedstrijden dit seizoen won en daar de prijs voor moest betalen. Vier maanden later mag hij het dus nog een keer proberen.

Iachini werd in december 2019 aangesteld door Fiorentina, waarbij hij tussen 1989 en 1994 als speler al onder contract stond. De voormalige middenvelder trainde tot dusver alleen clubs in Italië, waaronder Sampdoria, Udinese, Palermo en Sassuolo.

Na het ontslag van Iachini in november 2020 wist Fiorentina de weg omhoog niet te vinden. De club bezet op dit moment de veertiende plek in de Serie A en staat met 29 punten zeven punten boven de degradatiestreep.

De training van woensdagochtend wordt al geleid door Iachini, maar hij zal door de interlandperiode nog even moeten wachten op zijn officiële rentree. Fiorentina hervat de competitie op 3 april met een uitwedstrijd tegen nummer dertien Genoa.

