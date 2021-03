Eric Gudde is door de persconferentie van het demissionaire kabinet van dinsdagavond zeer optimistisch over het toelaten van publiek bij de EK-wedstrijden die over drie maanden in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld. De directeur betaald voetbal van de KNVB denkt dat het stadion voor meer dan de helft gevuld kan worden met supporters.

"De vorige persconferentie vond ik wat vaag, maar zo helder en vol perspectief heb ik Hugo de Jonge (demissionair minister van Volksgezondheid, red.) de laatste tijd niet gehoord", zei een tevreden Gudde dinsdagavond bij Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

Op de coronapersconferentie van dinsdagavond werd bekend dat het kabinet vanaf mei bereid is om toegangstests in te zetten bij bijvoorbeeld voetbalduels. Mensen die gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of door een recente besmetting immuun zijn, kunnen dan via een app aantonen dat ze niet besmettelijk zijn.

Het beeld voor het EK, dat op 11 juni begint, ziet er daardoor rooskleurig uit. De KNVB moet uiterlijk 7 april een plan van aanpak en een back-upscenario bij de UEFA indienen met betrekking tot het (beperkt) toelaten van publiek in de Johan Cruijff ArenA, waar drie groepsduels en een achtste finale worden gespeeld.

"Het EK is over een paar maanden en het aantal mensen dat dan ingeënt is, is vele malen groter", zei Gudde hoopvol. "We moeten de UEFA ook kenbaar maken van welk percentage wij uitgaan. Ik hoop op een tweederde of een driekwart gevuld stadion uit te komen, met alle zaken die er tegen die tijd beter uitzien dan nu."

Volgende week voert de KNVB nog gesprekken met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport. Het kabinet hecht ook veel waarde aan de uitkomsten van het Fieldlab-experiment Nederland-Letland; bij dat WK-kwalificatieduel in de ArenA mogen zaterdag vijfduizend toeschouwers aanwezig zijn. De resultaten van die proef worden enkele weken later verwacht.